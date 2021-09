Standpunkt SN

Tolle Kulisse in einer für Ligaspiele ausverkauften Red-Bull-Arena, tolle Stimmung dann auch auf den Rängen, viele Zweikämpfe, meist intensiv und auch viel Hektik mit einer etwas umstrittenen Elferentscheidung des VAR: Dem Topspiel - das ist es auch dann, wenn Rapid in der unteren Tabellenhälfte herumkrebst - zwischen Red Bull Salzburg und dem Rekordmeister aus Wien fehlten allerdings über weite Strecken die zündenden Aktionen. Apropos Spiel: Fußball spielen wollte oder konnte am Sonntag nur der Meister, der daher auch verdient siegte. ...