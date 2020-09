Das Bundesliga-Match bei der SV Ried als Generalprobe für das Rückspiel im Chanmpions-League-Playoff zu bezeichnen, ist eigentlich verfehlt. Nur vier Spieler der Samstag-Startelf haben auch am Dienstag in Tel Aviv begonnen. Auch wenn man den Begriff bei den Bullen nicht gern hört - im Innviertel war eine B-Elf am Werk. Das reichte aber, um beim biederen Aufsteiger die drei Punkte zu holen.

Das Rotationsspielchen wird sich im Herbst noch einige Male wiederholen. Die Topspieler werden sich auf den heimischen Plätzen immer wieder schonen oder auf Kurzeinsätze beschränken dürfen. Zu dicht ist das Programm nach den coronabedingten Verwerfungen im Kalender bis Weihnachten. Die Gruppenspiele in Champions League und Europa League kommen heuer in zwei Dreierpaketen daher, auch Länderspieleinsätze stehen noch an.

Nur Red Bull Salzburg hat so hohe Qualität im gesamten Kader, dass der Qualitätsverlust beim zweiten Anzug kaum ins Gewicht fällt. Zumindest nicht in der Bundesliga. Auch deshalb ist bereits jetzt klar, dass der alte Meister auch der neue sein wird.