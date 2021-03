Dass Fußballmeister Red Bull Salzburg nach dem internationalen Aus auch in der Bundesliga einen herben Rückschlag erlitt, lag auch daran, dass Trainer Jesse Marsch gegen Sturm gleich vier Stammspieler, die noch gegen Villarreal in der Startelf standen, für den Cup am Mittwoch gegen die Grazer schonte. Diese Rotation ging völlig in die Hose, weil Sučić und Co. ihre Chance nicht nutzen konnten. Klar schmerzt ein Ausrutscher in der Liga weniger als eine Pleite im Cup, aber Salzburg muss in den ...