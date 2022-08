Rapid-Pleite: Eine Blamage mit bösen Folgen

So groß die Euphorie über die historische Chance war, erstmals mit fünf Clubs in einer Europacup-Gruppenphase vertreten zu sein, so groß ist jetzt die Ernüchterung. Rapid und der WAC scheiterten im Play-off der neuen Conference League, die Hütteldorfer ganz und gar blamabel. Nach dem 0:1 gegen den Liechtensteiner Fußballzwerg Vaduz reichten die Reaktionen in sozialen Netzwerken und auf einschlägigen Fan-Plattformen je nach Herzensclub von Schadenfreude bis hin zur Schockstarre. Vergessen wird dabei, dass es unterm Strich ein trauriger Tag für ...