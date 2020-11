Nach sieben Meistertiteln in Folge hat sich Red Bull Salzburg von der Konkurrenz in der Fußball-Bundesliga so weit entfernt, dass man sich notgedrungen schon fragen musste, ob überhaupt jemals wieder ein anderer Verein als der österreichische Branchenprimus die Meisterschaft gewinnen kann. Aber nun hat sich Rapid nach einigen Chaosjahren an die Bullen herangepirscht. Auch in Wien weiß man mittlerweile, dass es Kontinuität in der Chefetage und Investitionen in den eigenen Nachwuchs braucht, um nachhaltigen Erfolg zu haben. Der Vizemeistertitel in ...