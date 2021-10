Die Generalproben für die Partie in der Champions League am Mittwoch sind Salzburg und dem VfL Wolfsburg nicht nach Wunsch gelungen. Während das Remis der Bullen in Altach keine negativen Spuren hinterlassen wird, sieht die Lage bei den Deutschen weniger rosig aus. Nach einem perfekten Saisonstart taumelt Wolfsburg in die Krise und die Stimmung im Team dürfte auch nicht gerade himmelhoch jauchzend sein. Trainer Mark van Bommel wollte ein Zeichen setzen und hatte seinen Starangreifer, den niederländischen Nationalspieler Wout Weghorst, ...