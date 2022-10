Red Bull Salzburg in den Gedanken bei Mateschitz

Die Betroffenheit bei Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg war riesengroß, als am vergangenen Samstag wenige Stunden nach dem 0:0 gegen Sturm Graz das Ableben von Dietrich Mateschitz bekannt wurde. Am Dienstag im Heimspiel der Champions League gegen Chelsea wird der Platz des Red-Bull-Besitzers in der Sky-Box leer bleiben. Und dennoch werden die meisten Zuschauer in der ausverkauften Red-Bull-Arena mit ihren Gedanken bei Mateschitz sein. Denn nur durch sein ausdauerndes Engagement mit vielen Millionen Euro, durch seine Beharrlichkeit, an den Erfolg ...