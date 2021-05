Red Bull Salzburg ist Fußballmeister! "Ganz und gar verdient", sagen die einen. "Schon wieder", meinen diejenigen, die dem Verein im Zeichen des roten Bullen weniger nahe stehen.

Fakt ist: Die Salzburger haben das Meisterstück zum achten Mal in Folge vollbracht, zum zwölften Mal in der Ära Red Bull und zum 15. Mal insgesamt. Allein das zeigt, dass der Verein der Konkurrenz in Österreich meilenweit enteilt ist. Sportlich, wirtschaftlich, organisatorisch - überall ist Red Bull Salzburg die Messlatte.

...