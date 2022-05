Saisonende für Red Bull Salzburg: Mehr geht eigentlich nicht

Red Bull Salzburg ist Meister, zum neunten Mal in Folge und zum 13. Mal insgesamt. Und es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn die Bullen diese stolze Serie in den nächsten Jahren nicht weiter ausbauen. Sportlich und wirtschaftlich bewegt sich Fußball-Salzburg inzwischen in ganz anderen Sphären, der Liga-Konkurrenz immer einen, wenn nicht zwei Schritte voraus. Es ist aber nicht allein das Geld, das die Tore schießt. Der Erfolg des Serienmeisters und Seriencupsiegers ist das Produkt einer klaren Strategie, einer ...