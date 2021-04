Salzburg-Trainer Jesse Marsch muss höllisch aufpassen, dass er bei seiner Abschiedstour durch Österreich nicht noch eine böse Überraschung erlebt. Personelle Rotation hin, personelle Rotation her, Fakt ist, dass Red Bull Salzburg aus den vergangenen drei Partien gegen die WSG Tirol und zwei Mal gegen Wolfsberg nur vier Punkte geholt hat. Wie schon bei der Niederlage vor einer Woche in Tirol gönnte Marsch auch am Mittwoch gegen den WAC fast allen Schlüsselspielern vor dem Cupfinale am Samstag eine Verschnaufpause. Keiner spielte ...