Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund wird seinen Vertrag erfüllen. Dieser endet 2023, aber was dann passiert, steht in den Sternen. Oder doch nicht? Mit großer Wahrscheinlichkeit werden die Bullen in den nächsten Jahren weiter dominant auftreten und sich auch international weiter in den Blickpunkt spielen. Dafür wird Freund mit seiner Transferpolitik und seinen Entscheidungen auf dem Trainersektor, sollten diese nötig werden, sorgen. Wenn die Bullen auch in der Champions League zum Dauergast im Achtelfinale werden, wird sich Freund der Anfragen aus der ...