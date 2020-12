Sportlich gesehen hätte für Red Bull Salzburg das Jahr nicht besser laufen können. Wenn da nicht der letzte Spieltag 2020 in der Liga gewesen wäre. Denn nach der Heimpleite gegen den Wolfsberger AC gehen die Bullen angeschlagen in die Winterpause. Drei nationale Pleiten in der Bundesliga in kurzer Zeit beweisen, dass der Meister nicht mehr unverwundbar ist. Gegen den WAC passte vor allem in der Defensivarbeit wenig zusammen. Drei Gegentreffer in einem Heimspiel sind viel zu viel. Wenn die Bullen ...