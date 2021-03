Stankovic-Debatte: Keine Experimente im Tor von Red Bull Salzburg

Red Bull Salzburg will über Sturm Graz ins ÖFB-Cup-Finale stürmen. Der bei den Fans in Ungnade gefallene Cican Stankovic könnte eine Schlüsselrolle im heißen Fight spielen.

Jesse Marsch hat hoch gepokert - und will am Mittwochabend am Ufer des Wörthersees gewinnen. Im Cup-Halbfinale ist wie vor drei Tagen an selber Stelle Sturm Graz der Gegner (21.05, live in ORF eins).

Vor dem Doppelduell von Red Bull Salzburg mit Sturm Graz in Liga und Cup hatte er dem K.o.-Match um den Finaleinzug höchste Priorität eingeräumt. "Wir müssen das Finale erreichen", sagte der US-Amerikaner. Dafür nahm er auch den Dämpfer in Kauf, den seine radikal umgebaute ...