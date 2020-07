Steiermark-Derby klar an Hartberg: 4:1 bei Sturm

TSV Hartberg darf mit einem Erfolgserlebnis Richtung Liga-Play-off blicken. Zum Abschluss der Bundesliga-Meistergruppe landete die fünftplatzierte Mannschaft von Markus Schopp einen 4:1-Prestige-Sieg im Steiermark-Derby bei Sturm. Die Grazer verabschiedeten sich am Sonntag mit neun Niederlagen in zehn Meistergruppen-Partien und als abgeschlagener Gruppenletzter in die Sommerpause.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Hartbergs Doppel-Torschütze Mario Tadic bestens gelaunt