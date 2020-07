Stephan Auer erhält bei Rapid keinen neuen Vertrag mehr

Stephan Auer hat nach fünf Jahren keinen neuen Vertrag bei Rapid Wien mehr erhalten. Der Fußball-Vizemeister gab am Montag den Abgang des 29-jährigen Allrounders bekannt. Auer brachte es für die Hütteldorfer auf insgesamt 132 Einsätze, in der abgelaufenen Saison waren es 17, in neun stand er über 90 Minuten im Einsatz. Er war 2015 von der Admira zu Rapid gewechselt.

Quelle: APA