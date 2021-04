Stöger sieht Austria zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Peter Stöger sieht die existenziellen Schwierigkeiten der Wiener Austria auch im Auseinanderdriften von Anspruch und Wirklichkeit begründet. Man sei in puncto Möglichkeiten im Mittelmaß der Fußball-Bundesliga angelangt, erklärte der scheidende Sportchef in einem Interview in der ORF-Sendung "Sport am Sonntag". "Das Problem ist, dass sich das nie jemand eingestehen möchte."

SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Stöger verlässt die Austria nach zwei harten Jahren mit Saisonende