Stosic und Ried verlängerten bis 2025

Die SV Ried hat den Vertrag mit dem rekonvaleszenten Mittelfeldspieler Nikola Stosic vorzeitig um weitere zwei Jahre bis Mai 2025 verlängert. Der seit dem Vorjahr bei den Oberösterreichern engagierte Serbe arbeitet derzeit an seinem Comeback nach einem Kreuzbandriss. "Trotz seiner schweren Verletzung zu Beginn dieser Saison war für uns klar, dass wir ihn über den Sommer hinaus langfristig an uns binden wollen", sagte Sportdirektor Thomas Reifeltshammer in einer Aussendung.

SN/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER/EXPA Stosic (rechts) bleibt bis Mai 2025 in Ried