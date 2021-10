Strafsenat sperrte Klagenfurts Mahrer für vier Spiele

Der Strafsenat der Fußball-Bundesliga hat Thorsten Mahrer am Montag nach seinem schweren Foul an Dejan Petrovic (Rapid) im Spiel von Austria Klagenfurt gegen Rapid für vier Spiele gesperrt. Petrovic hatte in der Partie am vergangenen Samstag (1:1) einen Bänderriss im Knöchel erlitten. Wegen Verhinderung einer offensichtlichen Torchance muss Ferdinand Oswald (WSG Tirol) ein Spiel zuschauen.

SN/APA/KRUGFOTO/KRUGFOTO Mahrer muss nach schwerem Foul vier Spiele zuschauen