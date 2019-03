Stürmer Gulbrandsen als einzig offener Vertrag der "Bullen"

Fußball-Serienmeister Salzburg ist in der komfortablen Situation, sich kaum mit auslaufenden Verträgen beschäftigen zu müssen. Von den relevanten Kaderspielern ist einzig der Kontrakt von Stürmer Fredrik Gulbrandsen mit Sommer terminiert. Sportdirektor Christoph Freund signalisierte vor dem Europa-League-Duell in Neapel am Donnerstag Interesse an einer Verlängerung.

SN/APA (Krug)/KRUGFOTO Der Norweger ist die einzig offene Spieler-Personalie in Salzburg