Markus Pink wechselt innerhalb der österreichischen Fußball-Bundesliga vom SK Sturm Graz zur Admira. Dies gab der Tabellenzehnte aus Niederösterreich am Mittwochvormittag bekannt. Der 28-jährige Stürmer hat insgesamt 134 Bundesliga-Matches absolviert und in diesen 22 Tore erzielt. In der aktuellen Saison kam der Kärntner auf bisher neun Einsätze.

