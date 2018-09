Der SV Mattersburg hat am Mittwoch die Verpflichtung von Philipp Prosenik bis Saisonende bekanntgegeben. Der 25-Jährige ging schon für Rapid Wien und den Wolfsberger AC in der Fußball-Bundesliga auf Torjagd. Im vergangenen Winter war der Angreifer zu Ried gewechselt, wo sein Vertrag aber nach der Saison aufgelöst wurde. In insgesamt 77 Bundesliga-Spielen schoss er 15 Tore.

Quelle: APA