Sturm-Angreifer Jantscher fällt wochenlang aus

Fußball-Vizemeister Sturm Graz muss mehrere Wochen auf Jakob Jantscher verzichten. Der 34-jährige Stürmer hat sich eine schwere Muskelverletzung in der linken Wade zugezogen und muss länger pausieren, gab der Club am Montag bekannt. Es ist bereits die zweite Muskelverletzung für Jantscher in dieser Saison. Im Juli hatte er sich in der rechten Wade einen Muskelfaserriss zugezogen war zweieinhalb Monate ausgefallen.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Jantscher muss mehrere Wochen pausieren