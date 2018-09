Sturm atmete nach Sieg auf- Admira ärgerte sich über Jakolis

Bei Sturm Graz war die Erleichterung über den ersten Sieg nach vier Spielen in der Fußball-Bundesliga spürbar. "Nach dieser Phase war das wirklich wichtig für uns", sagte Sportchef Günter Kreissl nach dem packenden 3:2 bei der Admira am Samstag. Die Steirer drehten in der Schlussphase in Überzahl einen 1:2-Rückstand, nachdem Marin Jakolis innerhalb einer Minute zweimal Gelb gesehen hatte.

SN/APA/HANS PUNZ Jakolis schadete seinem eigenen Team