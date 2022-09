Sturm baut vor Reise nach Rotterdam den Flow auf

Sturm Graz baut vor der Reise nach Rotterdam den von Christian Ilzer oft beschworenen "Flow" auf. Dreimal in Folge haben die Steirer nach dem 2:0 in Klagenfurt nun keinen Gegentreffer zugelassen, in der Offensive ist Emanuel Emegha drauf und dran, zum nächsten Publikumsliebling zu avancieren. Nach durchwachsenem Saisonbeginn scheint der Vizemeister in Schwung zu kommen. Dem Europa-League-Duell mit Feyenoord am Donnerstag (18.45 Uhr) darf Sturm optimistisch entgegenblicken.

SN/APA/GERT EGGENBERGER/GERT EGGENB Emegha ließ die Muskeln spielen