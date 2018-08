Sturm beim WAC verbessert: "Das letzte Alzerl fehlt noch"

Vizemeister Sturm Graz hat auch im Lavanttal den Befreiungsschlag verpasst, sich aber verbessert präsentiert. Nach dem 1:1 beim in starker Frühform agierenden WAC waren die Steirer am Samstag vor allem mit der zweiten Hälfte zufrieden. Der letzte Eindruck und die gelungene Reaktion nach dem Rückstand ließen die Grazer zuversichtlich zum Heim-Schlager gegen Rapid in der nächsten Woche blicken.

SN/APA/EXPA/DOMINIK ANGERER Kreissl sah einen "Schritt nach vorne"