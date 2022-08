Sturm bittet LASK zum Torjäger-Duell

Beim Schlagerspiel zwischen dem Tabellendritten Sturm Graz und dem zwei Punkte voran liegenden Tabellenführer LASK stehen am Samstag (19.30 Uhr) die beiden Torjäger der Fußball-Bundesligisten im Mittelpunkt. Während Marin Ljubicic ausgezeichnet in sein Linzer Leihabenteuer gestartet ist, ranken sich um Höjlund unvermindert Wechselgerüchte. In Graz hofft man, dass der "Höllenhund" noch länger gebunden bleibt.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Sturm-Angreifer Höjlund ist begehrt.