Sturm-Coach Vogel sauer wegen vieler Fouls an Peter Zulj

Sturm-Graz-Trainer Heiko Vogel ist sauer, dass sein Spielmacher Peter Zulj in der heimischen Fußball-Bundesliga zum "Freiwild" geworden ist. "Jeder kennt den Stellenwert von Peter Zulj in unserer Mannschaft. Es ist fast schon unverschämt, wie seine Gesundheit mit Füßen getreten wird", echauffierte sich der Deutsche am Donnerstag bei der Pressekonferenz vor dem Spiel am Samstag (17.00) in Hartberg.

SN/APA/HANS PUNZ Zulj hat es nicht leicht in der Liga