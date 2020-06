Sturm droht Kiteishvili-Ausfall gegen WAC, Hierländer fit

Otar Kiteishvili wird Fußball-Bundesligist Sturm Graz möglicherweise zum Start in die Meistergruppe am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) gegen den WAC fehlen. Der Kreativkopf im Grazer Offensivspiel ließ am Pfingstmontag mit Fersenproblemen (Nerv bei Schlag getroffen) das Training aus. Der zuletzt angeschlagene Kapitän Stefan Hierländer ist laut Sportchef Andreas Schicker allerdings wieder fit.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Der Georgier könnte zum "zweiten Saisonauftakt" fehlen