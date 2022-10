Sturm empfängt in der Europacup-Euphorie Ried

Zwischen zwei internationalen Highlights wartet auf Sturm Graz der nationale Alltag. Der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga empfängt am Sonntag (17.00 Uhr/live Sky) in Graz den Tabellenvorletzten aus Ried. Trainer Christian Ilzer fordert inmitten der Euphorie nach dem emotionalen 1:0-Erfolg gegen Feyenoord Rotterdam am Donnerstagabend volle Konzentration, um an Spitzenreiter Salzburg dranzubleiben.

SN/APA/EXPA/ROLAND HACKL/EXPA/ROLAN Ried sagt Sturm wieder den Kampf an