Sturm-Frauen verhindern vorzeitigen Titel von St. Pölten

Sturm Graz hat die Meisterentscheidung in der Frauen-Fußball-Bundesliga um zwei Tage vertagt. Die Steirerinnen feierten am Freitagabend zum Auftakt der 17. Runde einen 3:2-Erfolg gegen den Dritten Neulengbach und rückten bis auf zwei Punkte an den ungeschlagenen Leader St. Pölten heran. Der Serienmeister ist erst am Sonntag (10.00 Uhr) beim Sechsten SPG SCR Altach/FFC Vorderland zu Gast, alles andere als der 16. Sieg im 17. Spiel wäre da eine große Überraschung.

Danach ist nur noch eine Runde auf dem Programm. Sturm trat erstmals in der Bundesliga in der Merkur Arena an. 1.704 Fans, darunter ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann, sorgten für einen neuen Zuschauerrekord im heimischen Oberhaus.