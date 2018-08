Sturm ging vs. Altach Kraft aus: "Physisch und mental leer"

Sturm Graz hat den von Fans und Führung geforderten Befreiungsschlag verpasst. Der früh in der Saison gehörig unter Druck stehende Fußball-Vizemeister fand am Sonntag auch beim Heim-1:1 gegen den Bundesliga-Letzten SCR Altach nicht in die Erfolgsspur zurück - drei Tage nach dem Europacup-Aus ein neuerlicher Dämpfer. "Uns sind die Kräfte ausgegangen", sagte Sturms Mittelfeldspieler Markus Lackner.

SN/APA/EXPA/DOMINIK ANGERER Sturm steht früh in der Saison gehörig unter Druck