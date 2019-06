Tormann Fabian Ehmann verlässt Sturm Graz und wechselt ablösefrei zum griechischen Fußball-Erstligisten Aris Saloniki. Der 20-Jährige unterschrieb einen Zweijahresvertrag, wie der Club am Dienstag bekannt gab. In Graz war der 1,89 m große Junioren-Teamspieler nicht über die Rolle als dritter Tormann hinausgekommen. Zuletzt hatte er für Leihclub Kapfenberger SV in der 2. Liga 29 Spiele absolviert.

Quelle: APA