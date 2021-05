Sturm Graz behält mit erstem Auswärtssieg des Jahres Platz 3

Mit dem ersten Auswärtssieg in diesem Kalenderjahr hat Sturm Graz den dritten Platz in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga verteidigt. Die Steirer bezwangen die WSG Tirol am Mittwochabend mit 3:2 (2:1). David Nemeth (31.), Kelvin Yeboah (38.) und Stefan Hierländer (55.) steuerten die Tore zum Grazer Erfolg bei. Für die Hausherren, bei denen Nikolai Baden Frederiksen (39., 72.) scorte, bleibt Sturm weiterhin der "Angstgegner", gelang doch in sechs Partien noch kein Sieg.

Sturm Graz jubelt über den ersten Auswärtssieg 2021