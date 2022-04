Sturm Graz distanziert Rapid mit 2:1-Heimsieg

Sturm Graz hat Rapid im Rennen um den zweiten Platz abgehängt. In einem umkämpften Bundesliga-Spitzenspiel besiegten die Grazer die Hütteldorfer am Ostersonntag mit 2:1 (1:0). Durch den vierten Erfolg in Serie sorgte Sturm für eine Vorentscheidung um Platz zwei und liegt bereits acht Punkte vor den drittplatzierten Hütteldorfern. Schon am nächsten Sonntag kommt es in Wien erneut zu diesem Duell.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Höjlund und Jantscher lassen Sturm jubeln