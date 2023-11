Sturm Graz vorläufig Erster, LASK verliert Linzer Derby

Sturm Graz hat zumindest bis zum 17.00-Uhr-Spiel von Meister Salzburg bei der Wiener Austria die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga übernommen. Die Grazer feierten in der 14. Runde bei Austria Klagenfurt am Sonntag einen 3:0-(2:0)-Erfolg und setzten sich einen Punkt vor die Bullen an die Spitze. Hinter dem Topduo musste der LASK etwas abreißen lassen, die Athletiker verloren das Linzer Derby bei Aufsteiger Blau-Weiß 0:2 (0:1) und haben fünf Zähler Rückstand auf Sturm.

BILD: SN/APA/GERT EGGENBERGER Horvat schießt zwei Sturm-Tore beim 3:0 in Klagenfurt