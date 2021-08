Sturm Graz findet nach Sieg gegen Altach Haar in der Suppe

Restlose Zufriedenheit hat sich bei Sturm Graz nach dem verdienten 3:1-Heimsieg gegen Altach nicht breitgemacht. "Wir sind sehr stolz auf uns, aber am Ende müssen wir uns ärgern. Wir müssen mehr Tore schießen und klarer gewinnen", forderte Torschütze Jon Gorenc-Stankovic nach dem zweiten Sieg der Steirer in der noch jungen Fußball-Bundesliga-Saison am Samstag noch mehr Konsequenz vor dem Tor.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Zweifacher Espresso-Jubel von Yeboah bei Sturms Heimsieg