Sturm Graz holt Ghanaer Fuseini, St. Pölten Ivorer Silue

Fußball-Bundesligist Sturm Graz hat am Montag kurz vor Transferschluss den Ghanaer Mohammed Fuseini unter Vertrag genommen. Der 19-jähriger Angreifer kommt von der Right to Dream Academy und wird laut Clubangaben im Frühjahr vorerst bei Sturm II in der Regionalliga Mitte aufgebaut. Zweitligist SKN St. Pölten verstärkte sich ebenfalls mit einem afrikanischen Stürmer, nämlich Yacouba Silue von der Elfenbeinküste. Der 20-Jährige spielte zuletzt für Ararat Jerewan in Armenien.