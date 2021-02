Sturm Graz holt Kelvin Yeboah von WSG Tirol

Fußball-Bundesligist Sturm Graz hat am Samstag die Verpflichtung von Kelvin Yeboah vermeldet. Der 20-jährige ghanaische Stürmer wurde von der WSG Tirol geholt, erhielt bei den Steirern einen Vertrag bis 2024 und ist bereits am Dienstag im Heimspiel gegen die SV Ried einsatzberechtigt. Yeboah brachte es in dieser Saison für die WSG auf vier Tore und fünf Assists.

SN/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER Yeboach wechselte mit sofortiger Wirkung von WSG Tirol zu Sturm Graz