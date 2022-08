Sturm Graz holt Schweizer Mittelstürmer Ajeti

Der SK Sturm hat am letzten Tag der Sommer-Transferperiode noch einmal zugeschlagen. Die Steirer verpflichteten den Schweizer Mittelstürmer Albian Ajeti leihweise (mit Kaufoption) von Celtic Glasgow. In Graz soll der 25-Jährige die Lücke von Rekord-Abgang Rasmus Höjlund schließen. In Schottland spielte Ajeti zuletzt auch wegen fehlender Matchfitness keine Rolle mehr.

SN/APA/AFP/FABRICE COFFRINI Albian Ajeti geht künftig für Sturm auf Torjagd