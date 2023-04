Sturm Graz holt sich "gutes Gefühl" für Cupfinale

Mit einem Kraftakt hat sich Sturm Graz auf das ÖFB-Cupfinale eingestimmt. Beim spektakulären 3:2 (1:2) gegen Austria Wien in der Fußball-Bundesliga kamen die Steirer am Mittwoch zweimal nach einem Rückstand zurück und bestanden damit auch den Charaktertest vier Tage vor der großen Titelchance. Die fünftplatzierte Austria erlebte in Graz nichts Neues: Einmal mehr scheiterten die Violetten trotz einer gut aufgelegten Offensivreihe am defensiven Unvermögen.

BILD: SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Sturms Gefühlslage vor dem Cupfinale passt