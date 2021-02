Sturm-Graz-Legende Walter Saria 65-jährig gestorben

Sturm Graz trauert um seinen ehemaligen Tormann Walter Saria. Die Club-Legende ist kurz vor seinem 66. Geburtstag am 8. Februar nach schwerer Krankheit gestorben, wie der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mitteilte. Saria kam als 20-Jähriger 1975 zu den "Blackies", für die er bis zum Karriereende 1987 in 319 Liga-Spielen zwischen den Pfosten stand. Der Schlussmann war auch Rückhalt jener Sturm-Mannschaft, die in der Saison 1980/81 erstmals Herbst- und Vizemeister wurde.

"Walter war der erste Torhüter, den ich als Sturm-Fan bewundern durfte. Wir haben über viele Jahre Kontakt gehabt, er war außerordentlich bescheiden und ein toller Sportsmann, der die Vereinstreue wie kaum ein anderer gelebt hat", betonte Club-Präsident Christian Jauk zum Ableben von Saria, der 15 Europacup-Spiele absolvierte und auch Mitglied der Sturm-Jahrhundert-Mannschaft war. "Unsere Gedanken sind bei seiner Birgit und seinen gesamten Angehörigen. Die Sturm-Familie hat eine weitere unvergessliche Legende verloren." Quelle: APA