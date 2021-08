Sturm Graz leiht Angreifer Niangbo von Gent aus

Sturm Graz hat im Angriff mit der Verpflichtung von Anderson Niangbo nachjustiert. Der 21-jährige Stürmer von der Elfenbeinküste wurde für eine Saison vom belgischen Erstligisten KAA Gent ausgeliehen, wie der Fußball-Bundesligist am Montag bekannt gab. Niangbo spielte in Österreich bereits für den FC Liefering und den WAC, an den er von Red Bull Salzburg verliehen war. Der Meister gab ihn im Jänner 2020 an Gent ab.

SN/APA/EXPA/DOMINIK ANGERER/EXPA/DO Künftig für statt gegen Sturm: Niangbo (damals WAC)