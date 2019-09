Sturm Graz lieh bulgarischen Teamspieler Despodow aus

Sturm Graz hat am letzten Transfertag erneut zugeschlagen. Der Fußball-Bundesligist lieh den offensiven Flügelspieler Kiril Despodow (22) vom italienischen Erstligisten Cagliari Calcio bis Saisonende aus. Trainer Nestor El Maestro kennt Bulgariens aktuellen Spieler des Jahres aus seiner Zeit bei ZSKA Sofia. Bei diesem Club verbuchte Despodow in 79 Spielen 24 Tore und 26 Assists.

Sturms Sport-Geschäftsführer Günter Kreissl war zufrieden. "Wir haben in den letzten Wochen die Augen nach einer zusätzlichen Offensivwaffe offen gehalten. Dass wir nun mit Kiril Despodow Bulgariens aktuellen Spieler des Jahres aus der Serie A nach Graz bringen konnten, möchte ich schon als außerordentlich erfreulich bezeichnen. Mit seiner Dynamik und Scorerqualität wird er unser Team mit Sicherheit bereichern."

El Maestro freute sich auf ein Wiedersehen mit dem Rechtsfuß. "Ich bin überzeugt, dass Kiril uns in dieser Saison, wie all unsere Neuzugänge, weiterhelfen wird." Die Grazer hatten am Montag zuvor bereits den 18-jährigen Dante Amadou aus Mali verpflichtet und den Linksverteidiger prompt an Hartberg weiterverliehen.

Quelle: APA