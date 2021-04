Sturm Graz hat Manprit Sarkaria ab Sommer unter Vertrag genommen. Der 24-jährige Flügelspieler wechselt ablösefrei von der Wiener Austria zum Bundesliga-Konkurrenten in die Steiermark. Bei Sturm unterschrieb Sarkaria, dessen Vertrag bei der Austria mit Saisonende ausläuft, bis 2024. In der laufenden Saison schoss er in 22 Liga-Einsätzen drei Tore und bereitete fünf vor.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Sarkaria wird ab Sommer für Sturm spielen