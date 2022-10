Sturm Graz nach 3:0 bei Austria zwei Punkte hinter Salzburg

Sturm Graz ist in der zehnten Runde der Fußball-Bundesliga bis auf zwei Punkte an Spitzenreiter Red Bull Salzburg herangekommen. Während der Meister am Samstag gegen den LASK nicht über ein Heim-1:1 hinauskam, gewannen die Steirer am Sonntag bei der Wiener Austria 3:0. Wenige Stunden zuvor hatte Altach mit einem 3:2 in Ried die Rote Laterne an die Innviertler abgegeben. Vorletzter ist Hartberg nach einem 2:3 vor eigenem Publikum gegen Austria Klagenfurt.

SN/APA/EXPA/FLORIAN SCHROETTER/EXPA Sturm-Trainer Ilzer freute sich über Sieg gegen Austria