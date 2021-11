Sturm Graz nimmt Training auf: Yeboah wieder in Graz

Fußball-Bundesligist Sturm Graz nimmt nach erzwungener Corona-Pause am Montag wieder den Trainingsbetrieb auf. Zuvor können sich die zuletzt positiv getesteten Akteure in einer Autoteststraße in Messendorf freitesten. Der zehn Tage lang in Spanien in der Quarantäne festsitzende Stürmer Kelvin Yeboah kam am Sonntag wieder nach Graz retour. Versäumnisse des Clubs im Umgang mit Corona sieht der Sport-Geschäftsführer nicht.

SN/APA/RICHARD PURGSTALLER/RICHARD Kelvin Yeboah hat die Corona-Quarantäne verlassen