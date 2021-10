Sturm Graz plant gegen WAC Rückkehr in Erfolgsspur

Die vergangenen Wochen haben bei Sturm Graz Spuren hinterlassen. Fünf der jüngsten sechs Pflichtspiele wurden verloren, so auch zuletzt im Cup gegen Ried. Dazu gibt es vor dem Fußball-Bundesliga-Heimspiel am Sonntag gegen den WAC einige Ausfälle zu beklagen. Die aktuelle Misere ist laut Trainer Christian Ilzer Folge der ständigen englischen Wochen. Die Mannschaft gehe bereits "am Zahnfleisch", meinte der Steirer.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Sturm-Coach Ilzer hofft auf Sieg gegen WAC