Der Strafsenat der Fußball-Bundesliga hat am Donnerstag gegen Sturm-Graz-Profi Anastasios Avlonitis eine Sperre von einem Spiel ausgesprochen. Der Grieche fehlt damit am Samstag im Liga-Heimmatch gegen den WAC. Der Verteidiger hatte am Dienstag im Cup-Achtelfinale in Kapfenberg die Rote Karte gesehen.

Quelle: APA