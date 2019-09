Sturm Graz schlug noch zweimal am Transfermarkt zu

Sturm Graz hat am letzten Transfertag erneut zugeschlagen. Der Fußball-Bundesligist lieh den offensiven Flügelspieler Kiril Despodow (22) vom italienischen Erstligisten Cagliari Calcio bis Saisonende aus. Zudem verpflichteten die Steirer mit Isaac Donkor aus Ghana noch einen Defensivspieler. Abgegeben wurde am Montag Stürmer Philipp Hosiner (zu Chemnitz).

Trainer Nestor El Maestro kennt Bulgariens aktuellen Spieler des Jahres aus seiner Zeit bei ZSKA Sofia. Bei diesem Club verbuchte Despodow in 79 Spielen 24 Tore und 26 Assists. Sturms Sport-Geschäftsführer Günter Kreissl war zufrieden. "Wir haben in den letzten Wochen die Augen nach einer zusätzlichen Offensivwaffe offen gehalten. Dass wir nun mit Kiril Despodow Bulgariens aktuellen Spieler des Jahres aus der Serie A nach Graz bringen konnten, möchte ich schon als außerordentlich erfreulich bezeichnen. Mit seiner Dynamik und Scorerqualität wird er unser Team mit Sicherheit bereichern."

El Maestro freute sich auf ein Wiedersehen mit dem Rechtsfuß. "Ich bin überzeugt, dass Kiril uns in dieser Saison, wie all unsere Neuzugänge, weiterhelfen wird." Die Grazer hatten am Montag zuvor bereits den 18-jährigen Dante Amadou aus Mali verpflichtet und den Linksverteidiger prompt an Hartberg weiterverliehen.

Der ablösefreie Ghanaer Isaac Donkor unterschrieb einen Vertrag für ein Jahr samt Option, wie Sturm bekannt gab. Der 24-jährige Donkor spielte zuletzt für den rumänischen Club Universitatea Craiova. Ausgebildet wurde Donkor in der Jugend von Inter Mailand, beim italienischen Topclub war er Teamkollege von Sturm-Profi Lukas Spendlhofer. Für Inter bestritt der Afrikaner zwei Spiele in der Serie A, ehe er leihweise an die italienischen Zweitligisten Cesena, Bari und Avellino abgegeben wurde. Sein Einsatzgebiet ist in erster Linie in der Innenverteidigung, er kann aber auch als Außenverteidiger aufgestellt werden.

"Für einen Trainer ist es toll, einen Allrounder in der Mannschaft zu haben. Das macht das Spiel auch ein Stück weit unberechenbarer. Wir wollen in der Defensive stabil sein. Seine Qualitäten werden uns weiterhelfen", sagte Sturm-Coach Nestor El Maestro. Wie Sport-Geschäftsführer Günter Kreissl anmerkte, bringt Donkor nach den Abgängen von Dario Maresic und Markus Lackner "genau jenes Profil mit, welches uns noch gefehlt hat".

Weiters gab Sturm bekannt, dass mit Linksverteidiger Vincent Trummer ein 19-jähriger Spieler aus der Amateur-Mannschaft künftig fix in den Profikader rücken wird. Trummer wurde zuletzt erstmals in den Kader der österreichischen U21-Nationalmannschaft einberufen.

Der 18-jährige malische Verteidiger Dante Amadou wurde indes aus seiner Heimat geholt und umgehend an den TSV Hartberg verliehen.

Quelle: APA