Sturm Graz segelt demütig auf der Erfolgswelle

Die Bilanz von Sturm Graz in den vergangenen Wochen kann sich sehen lassen. Fünf der vergangenen sechs Pflichtspiele wurden gewonnen, das Heim-1:0 am Samstag gegen WSG Tirol bedeutete den dritten Sieg innerhalb von acht Tagen. In der Fußball-Bundesliga Rang vier gefestigt, im ÖFB-Cup ins Viertelfinale eingezogen - für Trainer Christian Ilzer gibt es derzeit wenig Grund zur Klage.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Sturm-Trainer Christian Ilzer darf sich über 3 Punkte freuen